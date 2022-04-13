В оккупированном Херсоне появился концлагерь по примеру донецкой "Изоляции"

Оккупанты задержали по меньшей мере 137 человек.

Херсон, где российские оккупанты устроили "тихий террор", оказался на грани гуманитарной катастрофы, ведь захватчики не дают доставить в город гуманитарную помощь. Кроме того, в городе появился аналог донецкой "Изоляции".

Об этом в среду, 13 апреля, сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Свежие факты и аналитика – правдиво о войне с россией

По словам омбудсмена, в Херсонской области 106 населённых пунктов остались без электроэнергии. В городах и селах становится все меньше продуктов и лекарств, а российские оккупанты и при такой ситуации забирают у населения последнее.

На днях российские военные вообще захватили гуманитарный хаб в Херсоне, организованный для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Вражеские солдаты забрали лекарства, детское питание и даже памперсы.

Граждан, откровенно поддерживающих Украину, похищают и удерживают в заложниках. По информации областной прокуратуры, сейчас в заложниках находятся 137 человек, среди которых 4 журналиста.

Также стало известно, что в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция", где пытают людей, сопротивляющихся оккупационному режиму.

"Изоляция" — незаконная тюрьма, которую российские военные обустроили в 2014 году в самом центре Донецка. Через нее прошли около 3500 человек, из них 1600 – гражданские. По словам свидетелей, тюрьма отличалась строгими правилами содержания под стражей, которые сами по себе были средством пыток. Над заключенными постоянно издевались, как физически, так и морально. Во время пыток использовали электроток; заключенных избивали и заставляли стоять часами или круглосуточно с поднятыми руками у стены; имитировали расстрелы. Также на территории объекта тренируются боевики ДНР, и функционирует состав военной техники и оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 апреля российские оккупанты атаковали Мариуполь неизвестным химическим веществом. У пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения наблюдались следующие симптомы: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз. Видео с пострадавшими было показано в сети. О возможности применения химического оружия в Мариуполе непосредственно заявляли в российских СМИ представители оккупационных властей ОРДЛО.