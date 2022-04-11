В россии открыто анонсировали химическую атаку на Мариуполь (видео)

В прямом эфире говорили о химической атаке на "Азовсталь" в Мариуполе.

Российские военные в понедельник, 11 апреля, намекали на "необходимости" применения химического оружия в Мариуполе, на который вечером с вражеского беспилотника оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество.

Так, в эфире "Первого канала" при обсуждении ситуации на заводе "Азовсталь" глава так называемой "народной милиции" квазиреспублики "ДНР" Эдуард Басурин отметил необходимость взять предприятие в Мариуполе, применив против военных химическое оружие.

"Сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, а это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ как выкурить кротов из своих нор", — заявил Басурин.

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Заявление Басурина активно растиражировали ряд российских СМИ, в том числе и пропагандистский сайт "РИА Новости".

А около 21:00 11 апреля украинские военные сообщили, что российская армия с помощью беспилотника сбросила на Мариуполь неизвестное вещество, после чего люди начали ощущать дыхательную недостаточность, и вестибуло-атактический синдром (расстройство, характеризующееся плохой устойчивостью при ходьбе и внезапной потерей ощущения).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский обеспокоился заявлениями российских пропагандистов о химическом оружии.