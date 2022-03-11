"Может говорить об их планах": Зеленский обеспокоился заявлениями российских пропагандистов о химическом оружии

Зеленский предупредил россия о жестком ответе на их преступные намерения.

Российские пропагандисты с экранов пропутинских телеканалов слишком активно начали заявлять о том, что в Украине якобы производят химическое оружие для атаки на "мирную" россию. Однако эти заявления следует воспринимать, как попытки отвести взгляд от намерений кровавого диктатора владимира путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в ночь на 11 марта.

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. И если вы сделаете что-то подобное против нас, получите жесткий санкционный ответ" — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что пропагандисты со своими заявлениями о каком-либо "украинском химическом оружии" пытаются прикрыть преступления российских оккупантов в Украине. И такие заявления очень беспокоят Зеленского, ведь это может свидетельствовать о планах россиян.

"Они обвиняют нас… Опять нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать планы россии – посмотри, в чем россия обвиняет других. Послушайте, разгон таких обвинений в российских СМИ сами же показывают, что это они так способны. Российские же военные, российские спецслужбы. Показывают, что они этого хотят", — отметил президент Украины.

При этом он предостерег, что расплата за такие преступления для россии будет жесточайшей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что официальные лица Британии и США выразили опасения, что российская оккупационная армия в Украине может готовить почву для применения химического оружия. В Минздраве после этого дали инструкции о том, что делать пострадавшим, если оккупанты действительно рискнут использовать ядовитые вещества против населения Украины.