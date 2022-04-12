"Азов" показал видео с пострадавшими от неизвестного вещества в Мариуполе
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Основные симптомы, которые наблюдаются у пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз
Полк "Азов" показал видео с пострадавшими от отравления неизвестным веществом в Мариуполе после информации о том, что в городе использовали химическое оружие.
Видео опубликовано в их официальном Телеграм-канале.
Как сообщается, пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в Мариуполе находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие.
На видео "Азова" снят военнослужащий, который находится в удовлетворительном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских худшее состояние — у пожилой женщины.
Основные симптомы, которые наблюдаются у пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.
Пока известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления.
Отметим, что одним из вариантов оружия, которое могло быть применено в Мариуполе, был назван ядовитый газ зарин. "Телеграф" рассказывал, как стоит себя вести, если присутствует вероятность отравления именно этим веществом.
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