"Азов" показал видео с пострадавшими от неизвестного вещества в Мариуполе

Основные симптомы, которые наблюдаются у пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз

Полк "Азов" показал видео с пострадавшими от отравления неизвестным веществом в Мариуполе после информации о том, что в городе использовали химическое оружие.

Видео опубликовано в их официальном Телеграм-канале.

Как сообщается, пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в Мариуполе находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие.

На видео "Азова" снят военнослужащий, который находится в удовлетворительном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских худшее состояние — у пожилой женщины.

Читайте также: Категория Украина Угроза химической атаки на Украину: что такое химоружие и чем оно опасно На самом деле химическое оружие вовсе не всегда так эффективно и действенно, как считают путинские военные

Основные симптомы, которые наблюдаются у пострадавших: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

Пока известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления.

Отметим, что одним из вариантов оружия, которое могло быть применено в Мариуполе, был назван ядовитый газ зарин. "Телеграф" рассказывал, как стоит себя вести, если присутствует вероятность отравления именно этим веществом.