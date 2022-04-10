В Новую Каховку оккупанты свозят фальшивых "украинцев" с флагами россии (видео)

Попытки слепить картинку для росТВ выглядят откровенно жалко

В Новой Каховке на Херсонщине, где тысячи жителей протестовали против российского режима, оккупанты решили устроить проплаченный антиукраинский митинг. В сети появляются видео, где видно несколько десятков человек, разбросанных по площади, с российскими флагами в руках.

Информацию сообщает "УНИАН", ссылаясь на местные Telegram-паблики.

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Очевидцы утверждают, что желающих вяло помахать триколором на камеру среди местных жителей не оказалось, поэтому массовку пришлось привозить свою. Отдельные видеоролики даже успели заснять, как к месту съемки подъезжают машины с актерами.

В целом зрелище выглядит весьма жалким, особенно учитывая то, что за Украину и право жить в своей независимой стране жители Новой Каховки выходили тысячами, а не парой десятков человек. Нынешняя же "акция" ничем иным, как попыткой создать видимость поддержки оккупантов для российского телевидения, не является.

Напомним, что настоящие митинги новокаховчан выглядят вот так — массово, ярко и сине-желто.

К слову, следует отметить, что за свое желание не жить под гнетом российских солдат жители Новой Каховки не единожды попадали под огонь, будучи на митингах.

Подобные попытки "успокоения" мирного населения на Херсонщине практикуются оккупантами едва ли не во всех населенных пунктов. Так, к примеру, в Каховке (да, это другой город) буквально на днях захватчики попытались разогнать силой толпу людей, вышедшую на проукраинский протест.