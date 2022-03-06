Укр

Оккупанты открыли огонь во время митинга украинцев в Новой Каховке (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
959
По мирным жителям открыли огонь Новость обновлена 06 марта 2022, 16:26
По мирным жителям открыли огонь

В Новой Каховке люди вышли на митинг с украинскими флагами

В воскресенье, 6 марта, жители временно оккупированной Новой Каховки (Херсонская область) вышли на очередной масштабный митинг против российских оккупантов.

В то время, когда сотни людей выходят на центральную улицу города с украинскими флагами, российские захватчики пытаются пугать мирных жителей стрельбой из автоматов.

Но им этого не удается — украинцы даже не убегают, а продолжают скандировать врагам, чтобы те убирались из города.

Напомним, что оккупанты вошли в Новую Каховку еще в первый день войны, 24 февраля. Она стратегически важна для россии, поскольку там стоит Каховская ГЭС и начинается Северо-Крымский канал, подающий воду из Днепра в Крым.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в субботу, 5 марта, в Херсоне местные топтали ногами консервы, которыми их для пропагандистского сюжета пытались подкупить захватчики.

Теги:
#Херсонская область #Новая Каховка #Оккупанты
По мирным жителям открыли огонь
Украина
Оккупанты открыли огонь во время митинга украинцев в Новой Каховке (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
По мирным жителям открыли огонь
Оккупанты открыли огонь во время митинга украинцев в Новой Каховке (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Ракетный удар по Виннице: Зеленский выступил с заявлением
Дата публикации
Категория
путин стареет, и на фоне стресса проявляются его детские комплексы
Путин слабеет и не может признать, что в Украине у него все пошло не по плану – глава ассоциации политических психологов
Дата публикации
Категория
Российская авиация получила еще один удар от украинцев
ВСУ сбили еще два самолета рашистов: подробности
Дата публикации
Категория
Ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной
Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города