Оккупанты открыли огонь во время митинга украинцев в Новой Каховке (видео)

В Новой Каховке люди вышли на митинг с украинскими флагами

В воскресенье, 6 марта, жители временно оккупированной Новой Каховки (Херсонская область) вышли на очередной масштабный митинг против российских оккупантов.

В то время, когда сотни людей выходят на центральную улицу города с украинскими флагами, российские захватчики пытаются пугать мирных жителей стрельбой из автоматов.

Но им этого не удается — украинцы даже не убегают, а продолжают скандировать врагам, чтобы те убирались из города.

Напомним, что оккупанты вошли в Новую Каховку еще в первый день войны, 24 февраля. Она стратегически важна для россии, поскольку там стоит Каховская ГЭС и начинается Северо-Крымский канал, подающий воду из Днепра в Крым.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в субботу, 5 марта, в Херсоне местные топтали ногами консервы, которыми их для пропагандистского сюжета пытались подкупить захватчики.