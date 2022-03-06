Окупанти відкрили вогонь під час мітингу українців у Новій Каховці (відео)

У Новій Каховці люди вийшли на мітинг з українськими прапорами

У неділю, 6 березня, мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки (Херсонська область) вийшли на черговий масштабний мітинг проти російських окупантів.

Коли сотні людей виходять на центральну вулицю міста з українськими прапорами, російські загарбники намагаються лякати мирних жителів стріляниною з автоматів.

Але їм цього не вдається — українці навіть не тікають, а продовжують скандувати ворогам, щоб ті забиралися з міста.

Нагадаємо, що окупанти увійшли до Нової Каховки ще в перший день війни, 24 лютого. Вона стратегічно важлива для росії, оскільки там стоїть Каховська ГЕС і починається Північно-Кримський канал, який подає воду з Дніпра до Криму.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у суботу, 5 березня, у Херсоні місцеві топтали ногами консерви, якими їх для пропагандистського сюжету намагалися підкупити загарбники.