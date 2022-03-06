У тимчасово окупованій Новій Каховці пройшов багатотисячний мітинг проти росії (відео)

Люди не побоялися вийти з прапорами та заспівати гімн

Вранці в неділю, 6 березня, після великих мітингів у Мелітополі та Херсоні, акція протестів проти окупантів відбулася у Новій Каховці Херсонської області.

Відео з місця подій тиражують місцеві жителі у соціальних мережах, повідомляє "Телеграф".

Захід розпочався об 11:00 біля кінотеатру "Юність" за адресою Першотравнева, 25.

Судячи з кадрів, вийшли тисячі людей — всі вони вирушили вулицями з державними прапорами України, співали національний гімн і вимагали від росіян покинути їхнє місто.

Варто зауважити, що Херсон, Мелітополь, Нова Каховка — всі вони знаходяться на фронті наступу російських військових із тимчасово окупованого Криму.

При цьому у всіх трьох містах пройшли однаково видовищні мітинги, хоча населення Нової Каховки становить лише близько 50 тисяч людей, що в рази менше, ніж у Мелітополі чи Херсоні.

Херсон, Нова Каховка та Мелітополь на карті

Росіяни увійшли до Нової Каховки ще в перший день війни, 24 лютого. Вона стратегічно важлива для рф, оскільки там стоїть Каховська ГЕС і починається Північно-Кримський канал, який подає воду з Дніпра до Криму.

Як повідомляв "Телеграф", учора в Херсоні місцеві топтали ногами консерви, якими їх для пропагандистського сюжету намагалися підкупити окупанти.