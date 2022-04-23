Украина выйдет из любых переговоров: Зеленский назвал четкое условие

Украина может остановить переговоры с россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если оккупанты убьют украинцев в Мариуполе, то на переговорах с россией можно поставить точку.

Об этом он сказал во время выступления перед журналистами в субботу, 23 апреля.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в таком случае дипломатического завершения войны не будет.

По его словам, украинская разведка продолжает работать и потому Киев хорошо осведомлен о том, что происходит на временно оккупированных территориях.

Как сообщалось ранее, оккупанты хотят провести в начале мая т.н. "референдум" в оккупированном Херсоне и таким образом объявить о создании нового квазигосударственного образования на территории Украины.

Что касается Мариуполя, то там ситуация с каждым днем становится все хуже, а возле города находят все новые массовые захоронения. По словам городского главы Вадима Бойченко, в Мариуполе критическая ситуация с водой, едой и медикаментами, что может привести к тому, что еще около 15 тысяч пожилых или больных жителей города могут умереть в ближайшее время.