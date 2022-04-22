Погибших может быть больше тысячи: возле Мариуполя нашли еще одно массовое захоронение

Новый снимок был сделан возле Виноградного

На спутниковом снимке показали еще одно свежее массовое захоронение людей, неподалеку от осажденного Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что новое фото было сделано Planet Labs 20 апреля в селе Виноградное. По предварительным оценкам, его размеры составляют 45 на 20 метров, а в нем могут быть захоронены по меньшей мере тысяча мирных жителей.

"Таких погребений мы будем видеть все больше. К сожалению. Их территория будет расширяться", — сказал городской глава Вадим Бойченко.

По его словам это наиболее масштабный геноцид в Европе со времен Холокоста, поскольку счет погибших уже идет на "десятки тысяч".

Бойченко также добавил, что в Мариуполе наблюдается критическая ситуация с водой, едой и медикаментами, а потому еще около 15 тысяч жителей города могут умереть.

"Мы молим мир о спасении наших людей. Город нужно в конце концов эвакуировать. Немедленно", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в селе Мангуш возле Мариуполя было найдено еще одно массовое захоронение. Траншею длиной в 300 метров засняли со спутника в конце марта.