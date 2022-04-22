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Загиблих може бути більше тисячі: біля Маріуполя знайшли ще одне масове поховання

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Маріуполь Новина оновлена 22 квітня 2022, 21:18
Маріуполь

Новий знімок було зроблено біля Виноградного

На супутниковому знімку показали ще одне свіже масове поховання людей, недалеко від обложеного Маріуполя.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Зазначається, що нове фото було зроблено Planet Labs 20 квітня у Виноградному. За попередніми оцінками, його розміри становлять 45 на 20 метрів, а в ньому можуть бути поховані щонайменше тисяча мирних жителів.

"Таких поховань ми бачитимемо все більше. На жаль. Їхня територія розширюватиметься", — сказав міський голова Вадим Бойченко.

За його словами, це найбільш масштабний геноцид у Європі з часів Голокосту, оскільки рахунок загиблих уже йде на "десятки тисяч".

Бойченко також додав, що у Маріуполі спостерігається критична ситуація з водою, їжею та медикаментами, а тому ще близько 15 тисяч мешканців міста можуть померти.

"Ми благаємо світ про порятунок наших людей. Місто потрібно зрештою евакуювати. Негайно", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 21 квітня у селі Мангуш біля Маріуполя було знайдено ще одне масове поховання. Траншею завдовжки 300 метрів зняли з супутника наприкінці березня.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь
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