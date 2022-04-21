Зеленський зробив резонансну заяву про деблокаду Маріуполя
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Зеленський не виключає військовий шлях деокупації міста.
Президент України Володимир Зеленський не відкидає, що деблокада напівзруйнованого Маріуполя може відбутися військовим шляхом. Однак для цього знадобиться набагато більше сил.
Така заява у четвер, 21 квітня, прозвучала під час брифінгу президента України з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії.
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"Є військовий шлях. До нього треба готуватися, і ми готуємось бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно", — заявив президент України.
Не відкидає Зеленський й інший шлях вирішення питання з Маріуполем — мова про дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко. За словами президента, Україна запропонувала росії багато варіантів обміну, як мінімум, поранених, через посередників. Однак, російська сторона відмовилася від пропозиції обміну в Маріуполі за формулою "поранених на поранених".
Нагадаємо, що Україна запропонувала провести у Маріуполі переговори щодо евакуації українських військовослужбовців та мирних жителів. Про готовність у будь-який час прибути в заблоковане місто заявили Михайло Подоляк та Давид Арахамія. Однак, Кремль на цю пропозицію не відреагував.
Тим часом кривавий диктатор володимир путін заявив, що штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, де ховаються наші захисники та мирні жителі, "недоцільно". При цьому він наказав заблокувати промислову зону міста, щоб туди ніхто не міг дістатися.
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