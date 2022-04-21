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Зеленський зробив резонансну заяву про деблокаду Маріуполя

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти майже повністю знищили Маріуполь Новина оновлена 21 квітня 2022, 18:55
Окупанти майже повністю знищили Маріуполь

Зеленський не виключає військовий шлях деокупації міста.

Президент України Володимир Зеленський не відкидає, що деблокада напівзруйнованого Маріуполя може відбутися військовим шляхом. Однак для цього знадобиться набагато більше сил.

Така заява у четвер, 21 квітня, прозвучала під час брифінгу президента України з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії.

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"Є військовий шлях. До нього треба готуватися, і ми готуємось бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно", — заявив президент України.

Не відкидає Зеленський й інший шлях вирішення питання з Маріуполем — мова про дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко. За словами президента, Україна запропонувала росії багато варіантів обміну, як мінімум, поранених, через посередників. Однак, російська сторона відмовилася від пропозиції обміну в Маріуполі за формулою "поранених на поранених".

Нагадаємо, що Україна запропонувала провести у Маріуполі переговори щодо евакуації українських військовослужбовців та мирних жителів. Про готовність у будь-який час прибути в заблоковане місто заявили Михайло Подоляк та Давид Арахамія. Однак, Кремль на цю пропозицію не відреагував.

Тим часом кривавий диктатор володимир путін заявив, що штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, де ховаються наші захисники та мирні жителі, "недоцільно". При цьому він наказав заблокувати промислову зону міста, щоб туди ніхто не міг дістатися.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Володимир Зеленський
Окупанти майже повністю знищили Маріуполь
Україна
Зеленський зробив резонансну заяву про деблокаду Маріуполя
Дата публікації
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Окупанти майже повністю знищили Маріуполь
Зеленський зробив резонансну заяву про деблокаду Маріуполя
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