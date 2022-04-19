Росіяни скинули потужну бомбу на лікарню в Маріуполі, - Тарута

У приміщенні лікарні від обстрілів ховалися жінки та діти.

Російські окупанти на 55-й день війни скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі", що у Маріуполі. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати близько 300 людей, у тому числі діти.

Про це повідомив український народний депутат Сергій Тарута на власній сторінці у Facebook.

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За його словами, у вцілілій частині лікарні перебували поранені українські військовослужбовці. Крім того, там ховалися від обстрілів маріупольці з дітьми, адже у напівзруйнованому місті ховатись більше ніде.

Тарута додав, що СБУ напередодні перехопило розмову російського окупанта, який говорив дружині про наказ "рівняти із землею "Азовсталь"". Діалог був таким:

- Ты представляешь, какой там будет взрыв? А как же мирные? — перепитує жіночий голос.

- Приказ: "ровнять с землей", — відповідає орк. — Кто мирные? Остались только патриоты и сильно умные.

Нардеп назвав це нічим іншим, як геноцидом українського народу і закликав світову спільноту зупинити ці звірства.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у зоні "Азовсталі" і прилеглих районах вже давно ніхто з цивільних не переховується. Тим самим він спростував інформацію, що у лікарні могли знаходитися сотні людей.

"Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі" під сильним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованій до того будівлі лікарні. Висновки робіть самі. Коментувати тут особливо нічого", — повідомив він.

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Нагадаємо, що попередню бомбу російська авіація скинула по будівлі драмтеатру у Маріуполі в середу, 16 березня. На той час у будівлі ховалися сотні мирних жителів, переважно жінки та діти.

Судячи з кадрів з місця події, окупанти скинули на будинок потужну авіабомбу, через що будівля перетворилася на руїни. При цьому відомо, що з обох боків будівлі городяни намалювали два великі написи "Діти", щоб уникнути бомбардування. Втім, росіян це не зупинило.

Вранці 17 березня стало відомо, що бомбосховище витримало удар, а тому вже вранці з-під уламків будівлі почали евакуювати наляканих, але все ж таки живих людей.