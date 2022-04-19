Війна - день 55: росіяни перейшли у наступ на сході і півдні України та бомблять міста

Оперативно про головне 19 квітня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну розпочалося 55 днів тому. За цей час ворожа армія втратила десятки тисяч солдатів й за останні тижні на тлі цього повністю змінила тактику й перейшла у наступ на Донбасі. У РНБО повідомляють, що російські окупанти намагалися атакувати майже по всій лінії фронту на Донбасі та Слобожанщині, однак отримали гідну відсіч від ЗСУ та зазнали серйозних втрат. А президент України Володимир Зеленський зазначив, що наші військові не поступляться окупантам ні на крок і перемога України у війні — це лише питання часу. Тим часом США заговорили про черговий санкційний пакет проти Росії — цього разу під удар можуть потрапити військово-промисловий комплекс і ланцюги постачання.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 19 квітня. Оперативна інформація також доступна в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Українські захисники за добу змогли вразити сім повітряних цілей російських окупантів. Серед них літак Су-30, а також 4 безпілотники та 2 крилаті ракети.

00:00 У Миколаєві прогриміло кілька вибухів, повідомив міський голова Сенкевич.

У США готують новий пакет санкцій проти росії, який повинен вдарити по російському військово-промисловому комплексу.

Нагадаємо, що про головні події 16 квітня можна дізнатися у матеріалі: "Війна – день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України".

Ключові події російсько-української війни за 17 квітня читайте тут: "Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду".

А інформація за 18 квітня доступна у матеріалі: "Війна — день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти зі злості гатять ракетами".