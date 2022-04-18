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"Тиснуть і шукають слабке місце": Зеленський заявив, що битва за Донбас розпочалася

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Володимир Зеленський Новина оновлена 18 квітня 2022, 23:17
Володимир Зеленський

Загарбники активізувалися й почали більше атакувати.

Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Російська армія сконцентрована саме на цьому наступі, однак українські військові не збираються поступатися ні на крок.

Про це у зверненні в понеділок, 18 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, атаки окупантів на Сході та Півдні України стали активнішими та продуманішими, а зміна їх тактики може свідчити про страх розгубити усе військо.

"На сході та півдні нашої держави окупанти останнім часом намагаються атакувати трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, вбили вже стільки військових, що навіть їм доводиться бути обережнішими, бо нікого не залишиться. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу, коли вся територія нашої держави буде звільнена від окупантів", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 18 квітня Збройні сили України звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюму. Однак, на жаль, втратили місто Кремінна на Луганщині.

Також "Телеграф" повідомляв, що у заблокованому Маріуполі полк "Азов" перейшов у контратаку та показав відео знищення ворожого угруповання.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Звернення #Володимир Зеленський
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