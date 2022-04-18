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"Азов" контратакує: з’явилося потужне відео ліквідації окупантів у Маріуполі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Бої за Маріуполь продовжуються Новина оновлена 18 квітня 2022, 15:56
Бої за Маріуполь продовжуються

Попри переважаючі сили противника бійці "Азова" проводять контратаку

Бійці полку "Азов" проводять контратаку в заблокованому Маріуполі, за який тривають тяжкі бої.

Відео контратаки бійці опублікували на каналі полку у Телеграм.

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"Оборона Маріуполя продовжується. Попри переважаючі сили противника, бійці полку "Азов" проводять контратаку", — йдеться у повідомленні полку.

Зазначимо, експерти вважають, що захоплення Маріуполя відбудеться на тижні, хоч і з великими втратами російських сил. Тим часом у місті залишається ще чимало цивільного населення, частина якого перебуває на "Азовсталі". Про це повідомила низка джерел, у сховищах на заводі близько тисячі людей, серед них – діти.

Як раніше писав "Телеграф", тіла цивільних жертв російського вторгнення в Маріуполі все ще залишаються лежати на вулицях — журналістам вдалося потрапити в околиці заводу Ілліча. При цьому російська пропаганда вже не приховує, що місто "прасують" обстрілами навмисне — нібито для науки іншим містам, які не захочуть здаватися.

Теги:
#Маріуполь #Азов
Бої за Маріуполь продовжуються
Україна
"Азов" контратакує: з’явилося потужне відео ліквідації окупантів у Маріуполі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бої за Маріуполь продовжуються
"Азов" контратакує: з’явилося потужне відео ліквідації окупантів у Маріуполі
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