Руйнування та безліч убитих цивільних: іноземних журналістів пустили до Маріуполя (відео)

Росіяни кажуть, що захопили територію заводу 15 квітня

Іноземні журналісти змогли побувати в окупованих російськими військами районах Маріуполя та показати, на що перетворилися окремі райони міста.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, їм вдалося показати територію навколо металургійного заводу ім. Ілліча, де донедавна перебували українські захисники.

В цей час територія заводу перетворена на руїни, на яких видно сліди від влучень снарядів. Журналістам також вдалося зафільмувати безліч тіл загиблих мирних українців, багато з яких продовжують лежати на вулицях.

Під час свого репортажу вони побачили лише одну машину з написом "діти", яка проїжджала повз.

Українських військових журналісти на території заводу не бачили. За даними росіян, завод було захоплено 15 квітня.

Обережно кадри не призначені для перегляду неповнолітніми.

Як повідомлялося раніше, бійці 36-ї бригади морської піхоти в Маріуполі змогли пробитися до бійців "Азова" і готові продовжувати відсіч російським окупантам.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення захисників в українському Маріуполі може поставити крапку на переговорах із Росією.