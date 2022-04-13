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Командири морпіхів та "Азова" записали перше спільне відео з Маріуполя: обіцяють бити окупантів до останнього

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Звернення командирів Азова та морських піхотинців Новина оновлена 13 квітня 2022, 21:43
Звернення командирів Азова та морських піхотинців

Морпіхи вирвалися з оточення.

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну командири полку "Азов" та 36-ї бригади морської піхоти Денис Прокопенко та Сергій Волина відповідно записали спільне відео з Маріуполя.

Відповідний пост доступний на telegram-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов".

Командири наголосили, що вони готові продовжувати виконувати бойові завдання, а їхній моральний дух — сильний.

"Вчора (12 квітня) ми об’єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти — справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, вірні українському народу, і далі продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни. Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони обрали шлях ганьби. У жодному разі цих людей героїзувати не варто", — заявив Прокопенко.

"Провели успішну операцію з полком "Азов". Приєдналися до них, провели успішне перегрупування, продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний: ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми тут. Ми будемо робити все, що від нас необхідно для успішного завершення нашого бойового завдання", — додав Волина.

Нагадаємо, морпіхи вдало вийшли з оточення та приєдналися до "Азову". Тепер захисники Маріуполя разом дають відсіч окупантам.

Раніше повідомлялося, що Туреччина хоче відправити до Маріуполя кораблі для проведення евакуації.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Азов #Війна з Росією
Звернення командирів Азова та морських піхотинців
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Командири морпіхів та "Азова" записали перше спільне відео з Маріуполя: обіцяють бити окупантів до останнього
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Звернення командирів Азова та морських піхотинців
Командири морпіхів та "Азова" записали перше спільне відео з Маріуполя: обіцяють бити окупантів до останнього
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