Морпіхи вирвалися з оточення.

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну командири полку "Азов" та 36-ї бригади морської піхоти Денис Прокопенко та Сергій Волина відповідно записали спільне відео з Маріуполя.

Відповідний пост доступний на telegram-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов".

Командири наголосили, що вони готові продовжувати виконувати бойові завдання, а їхній моральний дух — сильний.

"Вчора (12 квітня) ми об’єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти — справжніми воїнами, героями, які залишилися вірними присязі, вірні українському народу, і далі продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни. Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони обрали шлях ганьби. У жодному разі цих людей героїзувати не варто", — заявив Прокопенко.

"Провели успішну операцію з полком "Азов". Приєдналися до них, провели успішне перегрупування, продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний: ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми тут. Ми будемо робити все, що від нас необхідно для успішного завершення нашого бойового завдання", — додав Волина.

Нагадаємо, морпіхи вдало вийшли з оточення та приєдналися до "Азову". Тепер захисники Маріуполя разом дають відсіч окупантам.

Раніше повідомлялося, що Туреччина хоче відправити до Маріуполя кораблі для проведення евакуації.