Оборона Маріуполя: Туреччина відправляє до Азовського моря кораблі

Іноземні партнери підходять до справи дуже серйозно

Турецька влада визначилася з черговою спробою допомогти українцям, котрі страждають від військової агресії росії вже 49-й день поспіль. Серед іншого було виділено кілька кораблів, якими хочуть евакуювати жителів Маріуполя до безпечного місця.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на Міністерство оборони Туреччини.

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За словами голови відомства Хулусі Акара, наразі ведеться узгодження можливості підійти морем до Маріуполя або найближчих населених пунктів, щоб забрати цивільних. Чиновник наголосив, що зараз зроблено все, аби в найкоротші терміни можна було підпливти та здійснити евакуацію.

"Ми зробили все можливе для евакуації мирних жителів. Виникає двояка проблема, частина міста перебуває під контролем росії, а інша частина — під контролем України. У результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити з гуманітарної точки зору", — заявив Акар.

Цікаво, що турецькі політики говорять саме про Маріуполь, проте якийсь час тому український президент Володимир Зеленський стверджував, що, найімовірніше, люди вивозитимуться з Бердянська, який зараз також перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів. За словами глави держави, до Маріуполя підхід морем зараз неможливий, та й Україні невигідно відкривати його, знаючи підступність ворога.

При цьому, нагадаємо, у Туреччині підкреслювали, що прохід Босфором буде закритий для будь-яких військових кораблів — як російських, так і західних. Таким чином у країні намагаються дотримуватися конвенції Монтре.

Тим часом, українські захисники продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя. Більше того — до представників полку "Азов", що залишилися, змогло "пробитися" невелика кількість морпіхів, що допоможуть протистояти російському навалі.