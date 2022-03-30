В Україні розповіли, звідки взялися морські міни біля берегів Туреччини та Румунії

Міни були захоплені росією у 2014 році у Севастополі

Після початку широкомасштабної війни проти України флот росії почав використовувати в Чорному морі безконтрольні морські міни, які і були виявлені раніше біля берегів Туреччини та Румунії.

Про це заявили у МЗС України.

"Окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії", – йдеться у заяві.

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У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що за результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це є морські міни, які станом на початок 2022 року не перебували на обліку Військово-морських сил ЗСУ.

"Зазначені міни були захоплені збройними силами рф у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації росією українського міста Севастополь. Відтак, росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами", – йдеться у заяві.

У МЗС України наголосили, що свідоме використання росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує насамперед цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не лише Чорного та Азовського морів, а й Керченського та Чорноморських проток.

"Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на російській федерації та її військово-морських силах. Україна наполягає на притягненні росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини і, зокрема, використання морських мін у якості зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря.", – сказано у заяві.

Про використання росією дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, повідомила Міжнародну морську організацію.

Як повідомлялося, джерела в Міністерстві оборони України розповіли "Телеграфу", що російські військові активно мінують українські землі новими системами "Землеробство".