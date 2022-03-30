В Украине рассказали, откуда взялись морские мины у берегов Турции и Румынии

Мины были захвачены россией в 2014 году в Севастополе

После начала широкомасштабной войны против Украины флот россии начал использовать в Черном море бесконтрольные дрейфующие морские мины, которые и были выявлены ранее у берегов Турции и Румынии.

Об этом заявили в МИД Украины.

"Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 у побережья Турции и Румынии", – говорится в заявлении.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете Военно-морских сил ВСУ.

"Эти мины были захвачены вооруженными силами рф в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации россией украинского города Севастополь. Следовательно, россия, используя морские мины с захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", – говорится в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что сознательное использование россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

"Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также их непредсказуемые последствия лежит исключительно на российской федерации и ее военно-морских силах. Украина настаивает на привлечении россии к международной ответственности за совершение противоправных действий в Черном море, военные преступления и, в частности, использование морских мин в качестве оружия неизбирательного действия, бесконтрольно распространяемого в акватории Черного моря", – сказано в заявлении.

Об использовании россией дрейфующих мин в Черном море Украина, соблюдая свои международные обязательства, уведомила Международную морскую организацию.

Как сообщалось, источники в Министерстве обороны Украины рассказали "Телеграфу", что российские военные активно минируют украинские земли новыми системами "Земледелие".