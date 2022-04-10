Туреччина зробила неприємні і для Росії, і для НАТО заяви

Через Чорне море не пропускатимуть військові кораблі.

Туреччина до завершення війни в Україні не пускатиме російські військові кораблі у Чорне море. Ба більше, доступ до моря турки закриють й для кораблів Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Як передає TRHaber, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

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У випадку і щодо Росії, і щодо НАТО турецький міністр послався на конвенцію Монтре, яка дозволяє Туреччині контролювати протоки Босфор і Дарданелли, які поєднують Чорне море з Егейським і Мармуровим.

"Ми будемо дотримуватися конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі до Чорного моря", – заявив очільник Міноборони.

Акар додав, що прохід буде закрито для усіх військових кораблів країн, які не мають виходу до Чорного моря.

Він також припустив, що поява мін у морі може бути умисною. Вони могли були випущені в рамках плану вчинити на Анкару тиск, щоб вона пропустила мінні тральники НАТО в Чорне море, що суперечить Конвенції Монтре.

Нагадаємо, що українському МЗС розповіли, звідки взялися морські міни біля берегів Туреччини та Румунії.