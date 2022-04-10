Турция сделала неприятные и для россии, и для НАТО заявления
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Через Черное море не будут пропускать военные корабли.
Турция до завершения войны в Украину не будет пускать российские военные корабли в Черное море. Более того, доступ к морю турки закроют и для кораблей Североатлантического Альянса (НАТО).
Как передает TRHaber, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
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В случае и в отношении России, и в отношении НАТО турецкий министр сослался на конвенцию Монтре, которая позволяет Турции контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, объединяющие Черное море с Эгейским и Мраморным.
"Мы будем соблюдать конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли к Черному морю", – заявил глава Минобороны.
Акар добавил, что проход будет закрыт для всех военных кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю.
Он также предположил, что появление мин в море может быть преднамеренным. Они могли быть выпущены, чтобы оказать на Анкару давление, чтобы она пропустила минные тральщики НАТО в Черное море, что противоречит Конвенции Монтре.
Напомним, что в украинском МИД рассказали, откуда взялись морские мины у берегов Турции и Румынии.
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