Укр

Турция сделала неприятные и для россии, и для НАТО заявления

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Власти Турции закроют проливы Босфор и Дарданеллы для некоторых кораблей Новость обновлена 10 апреля 2022, 17:32
Власти Турции закроют проливы Босфор и Дарданеллы для некоторых кораблей

Через Черное море не будут пропускать военные корабли.

Турция до завершения войны в Украину не будет пускать российские военные корабли в Черное море. Более того, доступ к морю турки закроют и для кораблей Североатлантического Альянса (НАТО).

Как передает TRHaber, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

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В случае и в отношении России, и в отношении НАТО турецкий министр сослался на конвенцию Монтре, которая позволяет Турции контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, объединяющие Черное море с Эгейским и Мраморным.

"Мы будем соблюдать конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли к Черному морю", – заявил глава Минобороны.

Акар добавил, что проход будет закрыт для всех военных кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю.

Он также предположил, что появление мин в море может быть преднамеренным. Они могли быть выпущены, чтобы оказать на Анкару давление, чтобы она пропустила минные тральщики НАТО в Черное море, что противоречит Конвенции Монтре.

Напомним, что в украинском МИД рассказали, откуда взялись морские мины у берегов Турции и Румынии.

Теги:
#Турция #НАТО #Россия #Черное море
Власти Турции закроют проливы Босфор и Дарданеллы для некоторых кораблей
Мир
Турция сделала неприятные и для россии, и для НАТО заявления
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Дата публикации
Категория
Власти Турции закроют проливы Босфор и Дарданеллы для некоторых кораблей
Турция сделала неприятные и для россии, и для НАТО заявления
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