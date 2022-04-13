У Маріуполі морпіхи пробилися до "Азова": Арестович повідомив деталі

Місто отримало потужне підкріплення

У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який професійно забезпечив цей захід.

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Про це радник голови Офісу президента написав на своїй сторінці у соцмережі в середу, 13 квітня.

За його словами, завдяки успішному, проте вкрай ризикованому маневру, "азовці" отримали суттєве підкріплення.

Що стосується бійців 36-ї бригади, то їм вдалося уникнути розгрому частинами та отримати додаткові потужні можливості, фактично набути другого шансу, зміцнивши свій район оборони.

"Система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають керування військами. Давайте і ми не втрачаємо. Армія знає, що робить", — йдеться в тексті публікації Арестовича.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у мережі з'явилась інформація про те, що росія застосувала у Маріуполі хімічну зброю. Проте у Міністерстві оборони України поки не готові офіційно підтверджувати ці відомості. За словами представниці відомства Ганни Маляр, путінські військові могли скинути на українське місто фосфорні боєприпаси.