Не хіматака? У Міноборони зробили припущення щодо речовини у Маріуполі

Поки що офіційні джерела ведуть ретельну перевірку

Міноборони України поки що не готове підтвердити тезу, що у Маріуполі використовували хімічну зброю. За словами заступника голови відомства Ганни Маляр, путінські військові могли скинути на місто фосфорні боєприпаси.

Про це чиновниця заявила 12 квітня під час телемарафону UA Разом.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Маляр стверджує, що зараз у Міністерстві оборони перевіряють усі доступні джерела інформації, щоб підтвердити чи спростувати застосування хімзброї. Проте чиновники вже припускають, що є ще один варіант атаки, який міг бути здійснений на місто, — скидання фосфорних бомб.

"Остаточна офіційна інформація буде пізніше, але треба розуміти, що ризик застосування хімічної зброї справді існує, і він досить високий", — заявила Ганна Маляр.

Читайте також: Категорія В регіонах У росії відкрито анонсували хімічну атаку на Маріуполь (відео) У прямому ефірі говорили про хімічну атаку на "Азовсталь" у Маріуполі.

Варто зазначити, що боєприпаси з фосфором росія вже використала в Україні під час війни — як мінімум, в Ірпені, а також одразу в кількох населених пунктах на Луганщині.

Фосфорні бомби є забороненим для використання типом зброї, адже викликають болючі поранення через свою високотемпературність та інші особливості застосування. Слід зазначити, що це озброєння забороняє Женевська конвенція.

Читайте також: Категорія Україна "Азов" показав відео з постраждалими від невідомої речовини у Маріуполі Основні симптоми, що спостерігаються у постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення тиску, сухість та печія у ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей

Тим часом, заяви щодо хіматаки в Маріуполі не пройшли непоміченими іноземними партнерами України. Першими відреагували представники Великої Британії, а потім до проведення розслідування включилися й інші держави.

Зазначимо, що одним із варіантів зброї, яка могла бути застосована в Маріуполі, було названо отруйний газ зарин. "Телеграф" розповідав, як варто поводитися, якщо присутня ймовірність отруєння саме цією речовиною.