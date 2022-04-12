Не хіматака? У Міноборони зробили припущення щодо речовини у Маріуполі
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Поки що офіційні джерела ведуть ретельну перевірку
Міноборони України поки що не готове підтвердити тезу, що у Маріуполі використовували хімічну зброю. За словами заступника голови відомства Ганни Маляр, путінські військові могли скинути на місто фосфорні боєприпаси.
Про це чиновниця заявила 12 квітня під час телемарафону UA Разом.
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Маляр стверджує, що зараз у Міністерстві оборони перевіряють усі доступні джерела інформації, щоб підтвердити чи спростувати застосування хімзброї. Проте чиновники вже припускають, що є ще один варіант атаки, який міг бути здійснений на місто, — скидання фосфорних бомб.
"Остаточна офіційна інформація буде пізніше, але треба розуміти, що ризик застосування хімічної зброї справді існує, і він досить високий", — заявила Ганна Маляр.
Варто зазначити, що боєприпаси з фосфором росія вже використала в Україні під час війни — як мінімум, в Ірпені, а також одразу в кількох населених пунктах на Луганщині.
Фосфорні бомби є забороненим для використання типом зброї, адже викликають болючі поранення через свою високотемпературність та інші особливості застосування. Слід зазначити, що це озброєння забороняє Женевська конвенція.
Тим часом, заяви щодо хіматаки в Маріуполі не пройшли непоміченими іноземними партнерами України. Першими відреагували представники Великої Британії, а потім до проведення розслідування включилися й інші держави.
Зазначимо, що одним із варіантів зброї, яка могла бути застосована в Маріуполі, було названо отруйний газ зарин. "Телеграф" розповідав, як варто поводитися, якщо присутня ймовірність отруєння саме цією речовиною.
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