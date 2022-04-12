Хімічна атака проти України: у Британії розпочали перевірку

Велика Британія розпочала перевірку інформації про хімічну атаку на Маріуполь.

Країни Заходу вже отримали інформацію про те, що російські окупанти, можливо, застосували проти Маріуполя хімічну зброю.

Про це повідомила у своєму Твіттері глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати хімічні речовини для нападу на маріупольців", — написала вона і додала, що Британія разом із партнерами розпочали термінову перевірку цієї інформації.

Також Трасс повідомила, що будь-яке застосування такого озброєння було б "безжальною ескалацією" конфлікту. Тому її країна вимагатиме відповіді від кривавого диктатора володимира путіна та його режиму.

Як повідомлялося раніше, за даними полку НГУ "Азов", російські окупанти скинули на територію заводу "Азовсталь" отруйну речовину з безпілотника. Внаслідок цього постраждалі люди почали відчувати проблеми з диханням та втрату почуття рівноваги.

Примітно, що перед цим російські пропагандистські канали показали виступ так званої "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, який прямо заявляв, що вибивати українських захисників із території заводу буде дуже складно, тому запропонував залучити для цього хімічну зброю.

В Україні до подібних заяв поставилися з усією серйозністю, тому президент України Володимир Зеленський зажадав від світу більш жорстких і швидких кроків проти росії.