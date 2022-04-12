Зеленський відповів на можливе застосування хімзброї росією: подробиці

Президент закликав світ реагувати на злочини росіян жорсткіше та швидше.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви росіян щодо необхідності застосування проти Маріуполя хімічної зброї.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 11 квітня.

"Один із рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Сприймаємо це максимально серйозно", — сказав він.

Зеленський нагадав світовим лідерам про те, що вони раніше обговорювали можливе застосування хімзброї окупаційними військами, і зазначив, що вже на той час це означало, що настав час діяти швидше і жорсткіше.

Також він зазначив, що в ЄС уже почали розглядати деталі шостого пакета санкцій проти росії.

"Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про застосування зброї масового ураження з російської сторони більше не прозвучало", — сказав президент.

За його словами, він повинен включати нафтове ембарго, оскільки в іншому випадку, в Москві нові санкції будуть сприйняті "з посмішкою".

Як повідомлялося раніше, представники полку НГУ "Азов" у Маріуполі ввечері 11 квітня повідомили, що окупанти скинули з безпілотника на місто невідому отруйну речовину, внаслідок чого постраждали щонайменше троє людей.