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Зеленський відповів на можливе застосування хімзброї росією: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Хімічна атака Новина оновлена 12 квітня 2022, 00:49
Хімічна атака

Президент закликав світ реагувати на злочини росіян жорсткіше та швидше.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви росіян щодо необхідності застосування проти Маріуполя хімічної зброї.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 11 квітня.

"Один із рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Сприймаємо це максимально серйозно", — сказав він.

Зеленський нагадав світовим лідерам про те, що вони раніше обговорювали можливе застосування хімзброї окупаційними військами, і зазначив, що вже на той час це означало, що настав час діяти швидше і жорсткіше.

Також він зазначив, що в ЄС уже почали розглядати деталі шостого пакета санкцій проти росії.

"Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про застосування зброї масового ураження з російської сторони більше не прозвучало", — сказав президент.

За його словами, він повинен включати нафтове ембарго, оскільки в іншому випадку, в Москві нові санкції будуть сприйняті "з посмішкою".

Як повідомлялося раніше, представники полку НГУ "Азов" у Маріуполі ввечері 11 квітня повідомили, що окупанти скинули з безпілотника на місто невідому отруйну речовину, внаслідок чого постраждали щонайменше троє людей.

Теги:
#Україна #Росія #Хімзброю #Володимир Зеленський
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