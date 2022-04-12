Хімічна атака проти України: США, НАТО та Німеччина попереджали росію про "тяжкі наслідки"

США та Європа попереджала російську владу про наслідки застосування хімічної зброї.

В Україні у понеділок, 11 квітня, з'явилися перші повідомлення про те, що російські окупанти застосували в Україні хімічну зброю про військових та цивільного населення. Ворожий безпілотник скинув невідому речовину на Маріуполь.

Джерела "Телеграфу" відзначають, що ймовірність застосування саме хімічної зброї є дуже високою, однак наразі суспільство чекає офіційних заяв від експертів.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Ще при появі перших заяв щодо ймовірності застосування російськими окупантами хімічної зброї в Україні Захід попередив Володимира Путіна про серйозні наслідки, які на нього чекають у такому випадку.

Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 23 березня заявив, що використання хімічної зброї — це кричуще порушення міжнародного права.

"Насамперед будь-яке використання хімічної зброї повністю змінило б характер конфлікту. Це було б кричущим порушенням міжнародного права", — сказав Столтенберг під час брифінгу, пригрозивши росіянам серйозними наслідками.

Своєю чергою американський президент Джо Байден під час виступу 24 березня щодо цього заявив, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії володимир путін застосує зброю масового знищення.

"Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування", — сказав Байден під час пресконференції після саміту НАТО у Брюсселі.

Не залишився осторонь цього питання й канцлер Німеччини Олаф Шольц, пригрозивши путіну "драматичними заходами" у разі застосування хімічної зброї.

"Застосування біологічної та хімічної зброї не повинно відбутися, і саме тому ми всі такі відверті, такі відверті в цьому питанні", — сказав Шольц у інтерв’ю ARD.

Які санкції застосують проти росії у випадку, якщо інформація про застосування хімічної зброї у Маріуполі остаточно підтвердиться, — питання відкрите. Але те, що відповідальності Кремлю не уникнути, вже відомо остаточно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії відкрито анонсували хімічну атаку на Маріуполь.