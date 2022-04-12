Зеленский ответил на возможное применение химоружия россией: подробности

Президент призвал мир реагировать на преступления россиян жестче и быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления россиян о необходимости применения против Мариуполя химического оружия.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении по итогам 11 апреля.

"Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Воспринимаем это максимально серьезно", — сказал он.

Зеленский напомнил мировым лидерам о том, что они ранее обсуждали возможное применение химоружия оккупационными войсками, и отметил, что уже в то время это означало, что пора действовать более быстро и жестко.

Также он отметил, что в ЕС уже начали рассматривать детали шестого санкционного пакета против россии.

"Пора сделать этот пакет таким, чтобы даже слова о применении оружия массового поражения с российской стороны более не прозвучало", — сказал президент.

По его словам, он должен включать в себя нефтяное эмбарго, поскольку в ином случае, в Москве новые санкции будут восприняты "с улыбкой".

Как сообщалось ранее, представители полка НГУ "Азов" в Мариуполе вечером 11 апреля сообщили, что оккупанты сбросили с беспилотника на город неизвестное ядовитое вещество, вследствие чего пострадали по меньшей мере три человека.