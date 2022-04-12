Химическая атака против Украины: США, НАТО и Германия предупреждали россию о "тяжких последствиях"

США и Европа предупреждали российские власти о последствиях применения химического оружия.

В Украине в понедельник, 11 апреля, появились первые сообщения о том, что российские оккупанты применили в Украине химическое оружие о военных и гражданском населении. Вражеский беспилотник сбросил неизвестное вещество на Мариуполь.

Источники "Телеграфа" отмечают, что вероятность применения именно химического оружия очень высока, однако сейчас общество ждет официальных заявлений от экспертов.

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Еще при появлении первых заявлений о вероятности применения российскими оккупантами химического оружия в Украине Запад предупредил Владимира Путина о серьезных последствиях, которые его ожидают в таком случае.

В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта заявил, что использование химического оружия – это вопиющее нарушение международного права.

"В первую очередь, любое использование химического оружия полностью изменило бы характер конфликта. Это было бы вопиющим нарушением международного права", — сказал Столтенберг во время брифинга, пригрозив россиянам серьезными последствиями.

В свою очередь американский президент Джо Байден во время выступления 24 марта по этому поводу заявил, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения.

"Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", — сказал Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе.

Не остался в стороне от этого вопроса и канцлер Германии Олаф Шольц, пригрозив Путину "драматическими мерами" в случае применения химического оружия.

"Применение биологического и химического оружия не должно произойти, и именно поэтому мы все так откровенны, такие откровенны в этом вопросе", — сказал Шольц в интервью ARD.

Какие санкции будут применены против России в случае, если информация о применении химического оружия в Мариуполе окончательно подтвердится, — вопрос открытый. Но то, что ответственности Кремлю не избежать, уже известно окончательно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России открыто анонсировали химическую атаку на Мариуполь.