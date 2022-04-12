Химическая атака против Украины: в Британии начали проверку

Великобритания начала проверку информации о химической атаке на Мариуполь

Страны Запада уже получили информацию о том, что российские оккупанты возможно применили против Мариуполя химическое оружие.

Об этом сообщила в своем Твиттер глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Сообщается, что российские войска могли применить химические вещества для нападения на мариупольцев", — написала она и добавила, что Британия вместе с партнерами начали срочную проверку этой информации.

Также Трасс сообщила, что любое применение подобного рода вооружения было бы "безжалостной эскалацией" конфликта. Поэтому ее страна потребует ответа от кровавого диктатора владимира путина и его режима.

Как сообщалось ранее, по данным полка НГУ "Азов" российские оккупанты сбросили на территорию завода "Азовсталь" ядовитое вещество из беспилотника. Вследствие этого пострадавшие люди начали ощущать проблемы с дыханием и потерю чувства равновесия.

Примечательно, что перед этим российские пропагандистские каналы показали выступление так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, который прямо заявлял, что выбивать украинских защитников из территории завода будет очень сложно, а потому предложил задействовать для этого химическое оружие.

В Украине к подобным заявлениям отнеслись со всей серьезностью, так президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мира более жестких и быстрых шагов против россии.