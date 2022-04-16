Зеленський розповів, що поставить крапку на переговорах із росією

росіяни й надалі закликають українських захисників здатися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення захисників в українському Маріуполі поставить крапку на перемовинах з росією.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Про це глава української держави сказав у суботу, 16 квітня, під час чергового інтерв’ю для українських онлайн-медіа, — пише "Українська правда".

Зеленський також додав, що після звірств окупантів у Бучі та Бородянці ймовірність мирних перемовин із кремлем звузилася до мінімуму, зайшовши у "глухий кут".

Читайте також: Категорія Україна Переговори України з росією: Зеленський заявив про два можливі договори Глава держави розповів про те, які договори можуть бути укладені між росією та Україною.

"Маріуполь — це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут — тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", — прокоментував він "глухий кут" у переговорах з російською делегацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий російський лідер володимир путін заявив, що переговори з Україною "зайшли в глухий кут" нібито через те, що Україна "змінила свою позицію стосовно них".