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Зеленський розповів, що поставить крапку на переговорах із росією

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Володимир Зеленський Новина оновлена 16 квітня 2022, 17:33
Володимир Зеленський

росіяни й надалі закликають українських захисників здатися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення захисників в українському Маріуполі поставить крапку на перемовинах з росією.

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Про це глава української держави сказав у суботу, 16 квітня, під час чергового інтерв’ю для українських онлайн-медіа, — пише "Українська правда".

Зеленський також додав, що після звірств окупантів у Бучі та Бородянці ймовірність мирних перемовин із кремлем звузилася до мінімуму, зайшовши у "глухий кут".

"Маріуполь — це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут — тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", — прокоментував він "глухий кут" у переговорах з російською делегацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий російський лідер володимир путін заявив, що переговори з Україною "зайшли в глухий кут" нібито через те, що Україна "змінила свою позицію стосовно них".

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Маріуполь #Буча #Бородянка
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський розповів, що поставить крапку на переговорах із росією
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