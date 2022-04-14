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Переговори з росією: Зеленський розповів, як вплинула трагедія у Бучі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Зеленський, Путін Новина оновлена 14 квітня 2022, 20:28
Зеленський, Путін

Президент України закликав західних партнерів допомогти зі зброєю.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що звірства російських військ в Маріуполі та Бучі, ще більше звузили можливість мирних переговорів з Кремлем.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC.

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Зеленський наголосив, що "пережив увесь спектр емоцій", коли відвідав Бучу минулого тижня, а той день закінчив "ні з чим, крім ненависті до російських військових". Президент України у злочинах окупантів на Київщині звинуватив Путіна і решту російської армії.

"Буча сприяє зниженню (можливостей для мирних переговорів — ред.)…У них (Росії — ред.) не буде багато інших шансів говорити з нами", — заявив він.

Глава держави закликав західні країни ще сильніше наростити військову підтримку України та у найкоротші терміни поставити Києву необхідне озброєння. За його словами, "найпотужніші формування" ЗСУ на сході України готуються до повномасштабних бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що геноцид українців у Бучі сколихнув світ. На звірства путінських військових відреагували США, ЄС, Ізраїль та багато інших країн. При цьому продовжують з’являтись нові свідоцтва про окупацію на Київщині. Так, мешканка Бучі розповіла, що російські окупанти розстрілювали мирних громадян просто так. Також з’являється інформація про безліч зґвалтованих та спалених жертв, зокрема дітей.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна #Буча #Володимир Зеленський
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