Вимога Кулеби, заяви Німеччини, Великої Британії та ЄС: як світ реагує на жах у Бучі

Міністр закордонних справ України заявив, що вимагає нових руйнівних санкцій G7 проти росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що різанина у Бучі Київської області була навмисною з боку російського військового командування. За його словами, росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців, тому українська влада вимагає лідерів "Великої сімки", до якої входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада, запровадити прямо зараз нові руйнівні санкції проти рф.

Про це міністр закордонних справ України написав у Twitter.

Війна росії проти України — про головні події в Telegram

Кулеба виділив три пункти санкційних заходів щодо країни-агресора. Це:

Ембарго на нафту, газ, вугілля. Закриття всіх портів для російських судів та товарів. Відключення всіх російських банків від SWIFT.

Реакція світу на "Різанину в Бучі"

Європейський Союз

Президент Євроради Шарль Мішель заявив у Twitter, що він шокований жахливими кадрами звірств, які вчинили російські окупанти у Київській області. Він додав, що ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям у збиранні необхідних доказів для розгляду справи у міжнародних судах. Крім того, за словами Мішеля, "подальші санкції та підтримка ЄС вже на підході".

Німеччина

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у Twitter засудила звірства російських окупантів, здійснені у Бучі. "Фотографії з Бучі нестерпно жахливі. Нестримне насильство путіна знищує безневинні сім’ї і не знає меж", — написала Бербок. Вона також заявила, що Німеччина посилить санкції проти росії.

Чехія

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що це ще один огидний злочин путінського режиму. "Чехія разом із союзниками буде прагнути до справедливості, оскільки винні мають бути притягнуті до відповідальності", — йдеться на сторінці МЗС Чехії у Twitter.

Ізраїль

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський також назвав звірства росіян військовими злочинами. Він шокований і вважає, що розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Читайте також: Категорія Політика На звірства росіян в Україні відреагував Ізраїль Ізраїль назвав звірства росіян воєнними злочинами.

Велика Британія

Посол Британії в Україні Мелінда Сімонс прокоментувала звірства в Бучі та інших містах Київської області, зазначивши, що достатньо доказів, щоб говорити про свідомі та схвалені армією рф дії, а не про поодинокі злочини.

"Зґвалтування — це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повною мірою його використання в Україні, вже ясно, що воно було частиною арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах їхніх сімей, як свідомий акт підкорення. Зґвалтування є військовим злочином", — написала Сіммонс у Twitter.

Також міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що вона приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі. Вона наголосила, що співпрацює з партнерами, щоб зібрати інформацію про військові злочини для Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. У Бучі на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 осіб.

При цьому російська пропаганда вже почала вигадувати власне пояснення подібного засилля загиблих українців, і воно напрочуд цинічне. Проте Україна зробить усе можливе, щоб жоден винний у страшних злодіяннях проти нашого народу не уникнув покарання.