Людей вбивали просто так: жителька Бучі розповіла про звірства окупантів

Окупанти стріляли навіть у дітей.

У місті Буча Київської області, де російські війська вчинили справжній геноцид над українським народом, місцеві жителі були змушені забирати тіла своїх вбитих родичів серед ночі. Окупанти розстрілювали і дорослих, і дітей, без будь-яких на те причин і просто насміхалися.

Про це журналістці "Телеграфу" розповіла літня жінка, якій вдалося вижити в окупованому місті.

Вона розповіла про випадок, як її сусіда застрелили просто тому, що він прийшов взяти трохи їжі для своєї сім'ї.

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"В один із днів окупації, мої сусіди — чоловік з хлопчиком, вийшли на вулицю, щоб щось взяти їсти, і чоловіку, який підняв руки, ніби він здається, вони вистрелили в голову. Хлопчику також, але на ньому була шапка, і вона його врятувала, він вижив. Вночі їх занесли додому, і жінка поховала чоловіка в себе на подвір’ї", — розповіла Людмила Іванівна.

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Хлопчику, який був разом з чоловіком, дивом вдалося вижити і його відправили за кордон.

Жінка також додала, що за весь час окупації у жителів Бучі майже не було що їсти, а у квартирах без опалення було так холодно, що у неї почалися проблеми з ногами й тепер вона змушена ходити з паличкою.

Нагадаємо, що родичів окупантів, які по-звірячому вбивали українців в Бучі, вдалося розшукати. Російський "мирний" народ відповів на фото з загиблими вкрай цинічно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як російські окупанти залишили Київську область, у Бучі на деяких вулицях міста було виявлено сотні вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги.

Також ми писали, що у Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі й зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, у тому числі Ізраїль, Чехія, Німеччина.