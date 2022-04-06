Мінцифри відшукало родичів катів із Бучі: що росіяни відповіли українцям

Опитані росіяни абсолютно не каються.

Родичів російських військових, які скоїли звірячі злочини проти мирних людей у Бучі, знайшли, а також запитали їх, що вони думають про російський терор.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За допомогою штучного інтелекту було знайдено родичів російських убивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі. Їм у соцмережах розповіли про звірства росіян. Відповіді можна переглянути на скріншотах:

Росіяни відповіли українцям з приводу різанини у Бучі

"Тепер убивці змінюють тактику, і в Маріуполі вже ввозять пересувні крематорії (за інформацією Маріупольської міськради). Окупанти збирають і спалюють тіла закатованих і вбитих людей. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі вище керівництво Росії наказало знищити будь-які докази злочинів своєї армії у Маріуполі. Але супутникові знімки все покажуть. Їм не вдасться сховати сліди своїх військових злочинів. А ми не дозволимо їм залишитись безкарними", — написав Федоров.

Читайте також: Категорія Київ Руїни від "руського міра" у Бучі: ексклюзивний репортаж про поховання та розбиті танки Вже котрий день після звільнення Бучі від російської окупації Україна разом з усім світом намагається відійти від жахів та звірства загарбників

Раніше повідомлялося, що один із командирів російських солдатів, які базувалися в Бучі, виявився дуже "віруючим православним". Днями Рада безпеки ООН провела засідання через різанину під Києвом.