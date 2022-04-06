Мінцифри відшукало родичів катів із Бучі: що росіяни відповіли українцям
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Опитані росіяни абсолютно не каються.
Родичів російських військових, які скоїли звірячі злочини проти мирних людей у Бучі, знайшли, а також запитали їх, що вони думають про російський терор.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За допомогою штучного інтелекту було знайдено родичів російських убивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі. Їм у соцмережах розповіли про звірства росіян. Відповіді можна переглянути на скріншотах:
"Тепер убивці змінюють тактику, і в Маріуполі вже ввозять пересувні крематорії (за інформацією Маріупольської міськради). Окупанти збирають і спалюють тіла закатованих і вбитих людей. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі вище керівництво Росії наказало знищити будь-які докази злочинів своєї армії у Маріуполі. Але супутникові знімки все покажуть. Їм не вдасться сховати сліди своїх військових злочинів. А ми не дозволимо їм залишитись безкарними", — написав Федоров.
Раніше повідомлялося, що один із командирів російських солдатів, які базувалися в Бучі, виявився дуже "віруючим православним". Днями Рада безпеки ООН провела засідання через різанину під Києвом.
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