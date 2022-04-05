Розслідуватимуть звірства росії в Україні США та ще кілька країн

США допоможуть Україні відстежувати та документувати факти злочинів росії

У Держдепартаменті Сполучених штатів Америки заявили про приєднання до міжнародної слідчої групи з розслідування військових злочинів росії в Україні, щоб допомогти задокументувати будь-які звірства окупантів проти цивільного населення, як це було у місті Буча.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Спікер зазначив, що США збирає всю інформацію про звірства, скоєні російськими військовими в Київській області, щоб усі відповідальні за ці злочини були притягнуті до відповідальності та їхні дії не залишилися безкарними. Крім того, Америка разом із союзниками продовжить "тиснути" на росію запровадженням нових санкцій.

Також свою допомогу у розслідуванні військових злочинів російських солдатів в Україні запропонував і міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.

" Я запропонував своїм українським колегам та генеральному прокурору України оперативну підтримку Франції у розслідуванні військових злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має здійснитися ", — написав французький міністр у себе у Твіттері.

Зазначимо, що міжнародну слідчу групу з розслідування військових злочинів Росії в Україні було створено 25 березня з ініціативи Офісу Генпрокурора України Ірини Венедиктової спільно з Генпрокурором Литви Нідою Грунскене та Генпрокурором та Міністром юстиції Польщі Збігневом Зебро. Мета організації — збирання, зберігання та швидкий обмін інформації та доказів військових злочинів рф, зібраними в ході розслідувань на території держав-сторін.

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Також крім слідчої групи власні розслідування з війни, розв’язаної Росії, проводять ще кілька країн: Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція.

Нагадаємо, що після того, як окупанти залишили Київську область у Бучі, на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки і ноги, а потім кинули просто посеред дороги. Крім того, згідно з заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 людей.