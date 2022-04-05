Расследовать зверства россии в Украине будут США и еще несколько стран

США помогут Украине отслеживать и документировать факты преступлений рф

В Госдепартаменте Соединенных штатов Америки заявили о присоединении к международной следственной группе по расследованию военных преступлений рф в Украине, чтобы помочь задокументировать любые зверства оккупантов против гражданского населения, как это было в городе Буча.

С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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Спикер отметил, что США собирает всю информацию о зверствах, совершенных российскими военными в Киевской области, чтобы все ответственные за эти преступления были привлечены к ответственности и их действия не остались безнаказанными. Кроме того, Америка вместе с союзниками продолжит "давить" на россию введением новых санкций.

Также свою помощь в расследовании военных преступлений российских солдат в Украине предложил и министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

"Я предложил своему украинскому коллеге и генеральному прокурору Украины оперативную поддержку Франции в расследовании военных преступлений. Необходимо собрать доказательства. Правосудие должно сбыться", — написал французский министр у себя в Твитере.

Отметим, что международная следственная группа по расследованию военных преступлений рф в Украине была создана 25 марта по инициативе Офиса Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой совместно с Генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и Генпрокурором и Министром юстиции Польши Збигневом Зебро. Цель организации — сбор, хранение и быстрый обмен информации и доказательств военных преступлений рф, собранными в ходе расследований на территории государств-сторон.

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Также помимо следственной группы собственные расследования по войне, развязанной рф, проводят еще несколько стран: Словакия, Эстония, Германия, Швеция.

Напомним, что после того, как оккупанты покинули Киевскую область в Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги. Кроме того, согласно заявлениям мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.