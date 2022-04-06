Один із командирів росіян у Бучі виявився дуже "віруючим православним" — Daily Mail

У біографії командира російських окупантів із Бучі є багато "цікавого".

Російський командир — підполковник Азатбек Омурбеков, якого іноземні ЗМІ вже прозвали "Бучанським м’ясником" після оприлюднення тих звірств, що творила його бригада, виявився солдатом-ветераном та ще й вірянином. Раніше був благословенний Російською православною церквою

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Підполковник Азатбек Омурбеков є командиром 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь в окупації Бучі, яку командування армії рф планує знову відправити Україну. Чоловікові приблизно 40 років, і він уже має медаль за видатні заслуги, яку він отримав у 2014-му році.

Проте цікавіша деталь із життя жорстокого командира — це те, що він вірянин. У листопаді 2021 року він був благословенний православним священником у листопаді 2021 року перед вирушенням в Україну. Виступаючи після служби перед єпископом Хабаровським, Омурбеков зазначив: "Історія показує, що у більшості наших битв ми боремося душею. Зброя не найголовніше".

Тепер за міжнародним правом "віруючий" підполковник повинен понести відповідальність за всі військові злочини, вчинені ним та його військами.

Нагадаємо, що після того, як російські окупанти залишили Київську область, у Бучі на деяких вулицях міста було виявлено сотні вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги.

Також ми писали, що у Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, у тому числі Ізраїль, Чехія, Німеччина.

Зазначимо, що росія цинічно продовжує заперечувати причетність своїх військових до трагедії у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київщини. За словами заступника голови російського радбезу Дмитра Медведєва, вся ця історія є "фейковою" і дозрілою в "уяві української пропаганди".

При цьому іноземні журналісти вже змогли викрити рф на брехні, адже супутникові знімки з передмістя Києва доводять : мирних українців убивали саме окупанти, які зайшли на цю територію на початку березня.