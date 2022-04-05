Російських військових, які звірствували у Бучі, повертають до України — розвідка

Багато солдатів не хочуть їхати назад, але їм загрожують трибуналом

Частину російських військових, які мародерили та вбивали цивільних у передмісті Києва, планують повернути на лінію фронту в Україну. За даними вітчизняної розвідки, наступним місцем перебування солдатів і офіцерів, котрі звірствували в Бучі, може стати харківський напрямок.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України 5 квітня.

Йдеться, насамперед, про особовий склад 64-ї мотострілецької бригади, яка входить до 35-ї загальновійськової армії Росії. Представники цієї бригади очолюють список тих, хто масово розстрілював мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля, ґвалтував жінок і грабував магазини, а також будинки.

Окремо у розвідці наголошують — ротації у підрозділі проводити не збираються, і на це є одразу кілька причин.

По-перше, їхня "відомість" може ще більше залякати і без того втомлене від постійних бойових дій місцеве населення. По-друге, харківський напрямок, куди, найімовірніше, буде кинуто залишки бригади, є одним із найгарячіших на фронті. Українські військові цілеспрямовано знищуватимуть усіх ворогів, котрі намагатимуться підібратися до Харкова. Таким чином людей, які брали участь у звірствах під Києвом, змусять "замовчати", щоб уникнути свідчення у судах у майбутньому.

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Також є відомості, що військове командування російської армії не приймає до розгляду рапорти про звільнення. Усім, хто не бажає повертатися в Україні, погрожують трибуналом.

Зазначимо, що росія цинічно продовжує заперечувати причетність своїх військових до трагедії у Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київщини. За словами заступника голови російського радбезу Дмитра Медведєва, вся ця історія є "фейковою" і плодом "уяви української пропаганди".

При цьому іноземні журналісти вже змогли викрити рф на брехні, адже супутникові знімки з передмістя Києва доводять: мирних українців убивали саме окупанти, які зайшли на цю територію на початку березня.