Росію спіймали на брехні з її виправданням геноциду у Бучі: фото супутників розкрили важливий момент

Трупи мирних українців у Бучі лежали на вулицях тижнями.

Аналіз супутникових знімків спростовує заяви росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі сталося після того, як російські військові покинули місто.

Про це йдеться у матеріалі NYT.

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Огляд відео та супутникових знімків показує, що багато мирних жителів було вбито більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих на вулиці Яблонській у Бучі. Супутникові знімки, надані NYT компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 із них перебували на вулиці з 11 березня, коли росія, за її словами, окупувала місто.

На знімках видно темні об’єкти розміром з тіло людини, що з’являлися на вулиці Яблонській в період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються точно в тому ж положенні, в якому тіла було виявлено після того, як українські сили повернули Бучу, як видно із кадру від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні понад три тижні.

На другому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить поруч із велосипедом, друге біля кинутої машини. На супутникових знімках видно, що кинуті машини і труп, що лежить поруч, з’являються між 20 і 21 березня.

Нагадаємо, що після того, як ЗСУ звільнила Київську область від російської армії, з’явилася інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей.

На шокуючих фото із Бучі, які згодом облетіли весь світ, можна побачити, що окупанти вбивали пов’язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.

У свою чергу, міністерство оборони росії заперечує причетність до масових убивств цивільних у Бучі і стверджує, що тіла були нещодавно викинуті на вулиці після того, як "усі російські підрозділи повністю пішли з Бучі" приблизно 30 березня.

Але за супутниковими знімками, братські могили у Бучі почали з’являтися ще 10 березня.

Російські пропагандисти намагалися видати свідчення їхніх звірств у Бучі за "постановку" українців, однак зазнали невдачі.