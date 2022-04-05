У путіна заявляють, що "українство — це фейк"

Політик заявляє про необхідність "збудувати відкриту Євразію"

Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв оскандалився, заявивши, що такого явища, як "глибинне українство", ніколи не існувало, а завданням росії є "змінити свідомість частини нинішніх українців". Таким чином, криваву війну, розв’язану кремлем, російський політик вважає справедливою, а жахливі події в Бучі та Ірпені — фейком і провокацією.

Про це повідомляє російський Telegram-канал журналіста кремлівського пула Дмитра Смірнова.

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Українську ідентичність, що створювалася тисячоліттями, на відміну від росії, Медведєв називає "всепоглинаючою брехнею". При цьому росія, на його думку, має закінчити ті самі примарні "демілітаризацію" та "денацифікацію" України.

"Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців — найважливіша мета, — підкреслив Дмитро Медведєв. — Мета в ім’я спокою майбутніх поколінь самих українців та можливості нарешті побудувати відкриту Євразію — від Лісабона до Владивостока".

Окремо висловився колишній президент росії і про звірства російської армії в Бучі та інших населених пунктах передмістя Києва. Звичайно ж, він не визнає правдивості такої інформації, вважаючи її фейком, який "визрів у цинічній уяві української пропаганди".

"Цьогорічний український радикал теж виріс за учнівською лавою. У гарних вишиваночках і з думками про ненависть до всього російського. Замість пишатися спільними досягненнями предків, із 1991 року на колінці писалася псевдоісторія української державності", — резюмував Медвед.

Зазначимо, що заяви росії про фейки намагаються виправдати моторошні розправи російських солдатів над сотнями мирних українців. Так, 2 квітня стало відомо, що лише у братській могилі у Бучі перебуває близько 300 розстріляних українців.

Потім стало відомо, що з різних населених пунктів Київщини, звільнених від рашистського навали, для ідентифікації особи було вивезено 410 тіл. При цьому українська влада попереджає — ця цифра не є остаточною, адже правоохоронці продовжують пошуки загиблих.

Європа та США після появи Бучі на обкладинках західних ЗМІ почали обговорювати питання посилення санкції проти росії. Також на 5 квітня заплановано проведення засідання Ради безпеки ООН на прохання України, на якому обговорюватиметься тема Бучі.