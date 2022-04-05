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Рада безпеки ООН збирається на засідання через жах у Бучі: що відомо

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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В ООН хочуть обговорити те, що сталося в Бучі Новина оновлена 05 квітня 2022, 10:47
В ООН хочуть обговорити те, що сталося в Бучі

Політики вислухають звіт України про звірства російської армії

У вівторок, 5 квітня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН, про яке запитувала Україна. На зустрічі з представниками зарубіжних країн офіційний Київ хоче розповісти всьому світу про жахіття, яке російські війська творили в передмісті Києва — Бучі, Ірпені і не тільки.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на британського посла в ООН Барбару Вудворд.

За її словами, політики збираються обговорити "докази військових злочинів" російської федерації, які накопичуються. Буча — лише один із прикладів подібних звірств.

Засідання має розпочатися о 10:00 за Нью-Йоркським часом, тобто о 17:00 за Києвом.

Додамо, що раніше Росії було відмовлено у скликанні засідання Радбезу ООН, яке московські політики сподівалися провести 4 квітня. Як відомо, в Росії відмовляються визнавати криваві розправи своїх солдатів над мирними українцями, називаючи всі фото- та відеодокази звірств "злочинними провокаціями" українських "радикалів".

Тим часом лише у звільненій від російських окупантів Бучі було знайдено братські могили, в яких поховано майже 300 людей з числа мирних жителів, застрелених загарбниками. За словами мера міста Анатолія Федорука, вулиці були буквально "усіяні тілами".

Зазначимо, що те, що сталося в Бучі та інших населених пунктах під Києвом, стало приводом для того, щоб Європа задумалася про виключення Росії з ще однієї важливої організації. Цілком імовірно, що Москві незабаром відмовить у членстві в Раді ООН з прав людини. Принаймні про це вже заговорили американські чиновники.

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Війна #Радбез ООН #Ірпінь #Буча
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