США хочуть виключити росію із структури ООН: подробиці

У США назвали "фарсом" членство росії в Раді ООН з прав людини

Сполучені штати Америки мають намір звернутися до Генасамблеї ООН про виключення росії з Ради з прав людини після того, що окупанти здійснили в Бучі.

Про це пише Reuters.

"Участь росії в Раді з прав людини — це фарс", — заявила посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що зараз саме час, щоб проголосувати за її виключення та зазначила, що це може статися вже цього тижня.

Посол також звернулася до тих 140 країн, які напередодні засудили до ООН дії росії в Україні та закликала підкріпити свої слова діями.

Рада з прав людини складається з 47 членів, попри те, що вона не може приймати жодних юридичних рішень, вона може ініціювати розслідування злочинів. Крім того, ухвалені Радою рішення є важливими політичними сигналами.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня 2022 року мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що після звільнення міста від російських окупантів у братських могилах поховали 280 людей. За його словами, вулиці Бучі були буквально "усіяні тілами".

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що зі звільнених районів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів. Однак, швидше за все, їх кількість буде збільшуватися, оскільки пошукові роботи продовжуються і знаходяться нові тіла.

У Західній пресі Буча тема номер один – іноземні ЗМІ на обкладинках розмістили страшні кадри військових злочинів росіян.