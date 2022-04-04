США хотят исключить россию из структуры ООН: подробности

В США назвали "фарсом" членство россии в Совете ООН по правам человека

Соединенные штаты Америки намерены обратиться к Генассамблее ООН об исключении россии из Совета по правам человека после того, что оккупанты совершили в Буче.

Об этом пишет Reuters.

"Участие россии в Совете по правам человека — это фарс", — заявила посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она отметила, что сейчас самое время, чтобы проголосовать за ее исключение и отметила, что это может случиться уже на этой неделе.

Посол также обратилась к тем 140 странам, которые накануне осудили в ООН действия россии в Украине и призвала подкрепить свои слова действиями.

Совет по правам человека состоит из 47 членов, несмотря на то, что он не может принимать какие-либо юридические решения, но может инициировать расследования нарушений. Кроме того, принятые Советом решения являются важными политическими сигналами.

Как сообщалось ранее, 2 апреля 2022 года мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи были буквально "усеяны телами".

Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденных районов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей. Однако, скорее всего, их число будет увеличиваться, поскольку поисковые работы продолжаются и находятся все новые тела.

В Западной прессе Буча тема номер один — иностранные СМИ на обложках поместили страшные кадры военных преступлений россиян.