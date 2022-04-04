Зеленский приехал на место массовых убийств в Буче и сделал ряд важных заявлений: главное

Президент Украины заявил, что россия совершила геноцид в Украине

Президент Владимир Зеленский приехал в Бучу, которую несколько дней назад освободили от российских войск. После отступления оккупантов под Киевом были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей.

"То, что случилось в Буче будет расценено как геноцид", — заявил президент Украины журналистам.

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На вопрос, возможно ли еще обсуждать мир с россией, Зеленский ответил: "Да, потому что Украина должна добиться мира. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Владимир Зеленский посетил освобожденную Бучу

Также он не рассматривает вариант, что Европе будет не хватать чего-то, чтобы наказать преступников. "Люди убиты, доказательств миллион. Мы будем давить, максимально публично, не будем делать пауз, чтобы найти преступников", — заявил президент.

Переговоры с россией

По словам Владимира Зеленского, чем дольше рф будет затягивать процесс встречи, тем будет хуже и для них и для войны. "Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили", — заявил Зеленский.

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Обращение к Ангеле Меркель

Президент Украины считает, что Меркель была среди ведущих стран, от которых зависел вопрос вступления Украины в НАТО в 2008 году.

"То, что происходит — игры в поддавки с рф, дать им возможность укрепиться и почувствовать, что они сильно влияют на мнение ЕС. Вот им нужно приехать и посмотреть, к чему приводит заигрывание с рф", — говорит Зеленский.

Будущее Украины

Зеленский уверен, что Украину ждет мир. "Мы стремимся к миру, мы достойны его, народ это показал и ВСУ это показали. Мир не может быть без победы", — заявил он.

На своей странице в Facebook президент Украины опубликовал фото разрушенных городов под Киевом, написав, что "сделаем все, чтобы поскорее вернуть их к жизни".

Напомним, что россияне вошли в Бучу, Ирпень и Гостомель еще в самые первые дни полномасштабного вторжения в Украину, и покинули их буквально на днях.

В Буче насчитали уже по меньшей мере 340 тел погибших, при этом цифра эта еще вырастет, — многих жителей местные уже похоронили прямо во дворах.

Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты пытались выдать свидетельства их зверств в Буче за "постановку" украинцев, однако потерпели неудачу.