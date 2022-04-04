Зеленский приехал на место массовых убийств в Буче и сделал ряд важных заявлений: главное
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Президент Украины заявил, что россия совершила геноцид в Украине
Президент Владимир Зеленский приехал в Бучу, которую несколько дней назад освободили от российских войск. После отступления оккупантов под Киевом были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей.
"То, что случилось в Буче будет расценено как геноцид", — заявил президент Украины журналистам.
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На вопрос, возможно ли еще обсуждать мир с россией, Зеленский ответил: "Да, потому что Украина должна добиться мира. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".
Также он не рассматривает вариант, что Европе будет не хватать чего-то, чтобы наказать преступников. "Люди убиты, доказательств миллион. Мы будем давить, максимально публично, не будем делать пауз, чтобы найти преступников", — заявил президент.
Переговоры с россией
По словам Владимира Зеленского, чем дольше рф будет затягивать процесс встречи, тем будет хуже и для них и для войны. "Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили", — заявил Зеленский.
Обращение к Ангеле Меркель
Президент Украины считает, что Меркель была среди ведущих стран, от которых зависел вопрос вступления Украины в НАТО в 2008 году.
"То, что происходит — игры в поддавки с рф, дать им возможность укрепиться и почувствовать, что они сильно влияют на мнение ЕС. Вот им нужно приехать и посмотреть, к чему приводит заигрывание с рф", — говорит Зеленский.
Будущее Украины
Зеленский уверен, что Украину ждет мир. "Мы стремимся к миру, мы достойны его, народ это показал и ВСУ это показали. Мир не может быть без победы", — заявил он.
На своей странице в Facebook президент Украины опубликовал фото разрушенных городов под Киевом, написав, что "сделаем все, чтобы поскорее вернуть их к жизни".
Напомним, что россияне вошли в Бучу, Ирпень и Гостомель еще в самые первые дни полномасштабного вторжения в Украину, и покинули их буквально на днях.
В Буче насчитали уже по меньшей мере 340 тел погибших, при этом цифра эта еще вырастет, — многих жителей местные уже похоронили прямо во дворах.
Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты пытались выдать свидетельства их зверств в Буче за "постановку" украинцев, однако потерпели неудачу.
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