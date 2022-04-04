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Буча - тема номер 1 в Западной прессе: "Это расправа над невинными"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Фотодоказательства убийств мирных украинцев на обложках иностранных СМИ Новость обновлена 04 апреля 2022, 07:24
Фотодоказательства убийств мирных украинцев на обложках иностранных СМИ

Мир шокирован зверствами российских военных против украинцев.

После того, как Вооруженные силы Украины вернули контроль над Киевской областью, миру открылись ужасные картины совершенных там военных преступлений.

Представители мировой прессы осветили последствия российского вторжения в этом регионе. Фотодоказательства из деоккупированной Бучи, Ирпеня и Гостомеля с последствиями зверств российских солдат против мирного населения облетели весь мир.

"Геноцид", "Резня невинных", "Путинская война позорных преступлений", "Ужас в Буче", "Хуже чем ИГИЛ" — с такими заголовками и страшными кадрами из освобожденной Бучи вышли топовые мировые СМИ 4 апреля.

Мировые лидеры призывают расследовать каждое из этих преступлений — и сделать так, чтобы виновные предстали перед судом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал свидетельства зверств оккупантов над жителями Бучи "ударом под дыхание".

Премьер Британии Джонсон также не остался в стороне, отметив, что кремлевские попытки оправдаться за содеянное не смогут скрыть правду. По его словам, российский кровавый диктатор сейчас в отчаянии, поскольку его военное вторжение терпит неудачу, а украинцы проявляют решимость как никогда раньше.

В россии же после массовых расстрелов мирных украинцев уже успели заявить, что сотни убитых людей являются "постановкой" и что якобы от действий их солдат не пострадал ни один украинец. Кроме того, они даже решили собрать заседание Совбеза ООН.

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#Россия #Пресса #Буча
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