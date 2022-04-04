Премьер Великобритании жестко отреагировал на массовые казни украинцев в Буче: подробности

В Британии говорят, что россии не удастся оправдаться за преступления против мирных украинцев

В Великобритании обещают усилить санкции и увеличить поддержку Украины после массовых убийств, которые россия совершила в Буче и Ирпене.

Об этом сообщил премьер страны Борис Джонсон в своем Твиттере.

"Подлые нападения россии на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним свидетельством того, что путин и его армия совершают военные преступления в Украине", — написал он.

Джонсон отметил, что кремлевские попытки оправдаться за содеянное не смогут скрыть правду. По его словам, российский кровавый диктатор сейчас находится в отчаянии, поскольку его военное вторжение терпит неудачу, а украинцы проявляют решительность как никогда ранее.

Со своей стороны он пообещал приложить все усилия, чтобы "исчерпать ресурсы" российской венной машины, и для этого Британия усилит санкционное давление на россию и военную поддержку украинских защитников. Кроме того будет расширен пакет гуманитарной помощи для пострадавшего от боевых действий населения.

Кроме того, Джонсон заявил, что будет также выделена дополнительная финансовая поддержка следователей Международного уголовного суда, которые занимаются поиском всех свидетельств зверств российских оккупантов в Украине.

"Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие", — отметил премьер Британии.

Как сообщалось ранее, после освобождения прилегающих к Киеву городов — Бучи, Ирпеня и Гостомеля — были обнаружены тела множества убитых мирных граждан нашей страны.

В россии же после массовых расстрелов мирных украинцев уже успели заявить, что сотни убитых людей являются "постановкой" и что якобы от действий их солдат не пострадал ни один украинец. Кроме того, они даже решили собрать заседание Совбеза ООН.