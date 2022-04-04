Прем’єр Великої Британії жорстко відреагував на масові страти українців у Бучі: подробиці

У Британії кажуть, що росії не вдасться виправдатись за злочини проти мирних українців

У Великій Британії обіцяють посилити санкції та збільшити підтримку України після масових вбивств, які росія скоїла у Бучі та Ірпені.

Про це повідомив прем’єр країни Борис Джонсон у своєму Твіттері.

"Підлі напади росії на мирних жителів в Ірпені та Бучі є ще одним свідченням того, що путін і його армія скоюють військові злочини в Україні", — написав він.

Джонсон зазначив, що кремлівські спроби виправдатись за скоєне не зможуть приховати правду. За його словами, російський кривавий диктатор зараз перебуває у розпачі, оскільки його військове вторгнення зазнає невдачі, а українці виявляють рішучість як ніколи раніше.

Зі свого боку він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб "вичерпати ресурси" російської військової машини, і для цього Британія посилить санкційний тиск на росію та військову підтримку українських захисників. Крім того, буде розширено пакет гуманітарної допомоги для потерпілого від бойових дій населення.

Крім того, Джонсон заявив, що буде також виділено додаткову фінансову підтримку слідчих Міжнародного кримінального суду, які займаються пошуком усіх свідчень звірств російських окупантів в Україні.

"Ми не заспокоїмося, поки не переможе правосуддя", — зазначив прем’єр Британії.

Як повідомлялося раніше, після звільнення прилеглих до Києва міст — Бучі, Ірпеня та Гостомеля — було виявлено тіла багатьох вбитих мирних громадян нашої країни.

У росії ж після масових розстрілів мирних українців уже встигли заявити, що сотні вбитих людей є "постановкою" і що нібито від дій їхніх солдатів не постраждав жоден українець. Крім того, вони навіть вирішили зібрати засідання Ради безпеки ООН.