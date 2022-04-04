Укр

"Удар под дых": Блинкен резко отреагировал на зверства россиян под Киевом

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
556
Жуткие фото никого не оставили равнодушным Новость обновлена 04 апреля 2022, 07:06
Жуткие фото никого не оставили равнодушным

В Госдепе США заявляют о необходимости поиска ответственных за преступления в Украине

Страна-агрессор россия должна нести ответственность за военные преступления, совершенные в украинских городах. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен после публикации фото тел украинцев, найденных в Буче и Ирпене под Киевом после освобождения городов от российской оккупации.

Свежие и честные новости о войне — на нашем канале в Телеграм

"Мы считаем, что российские войска совершили военные преступления, и мы работаем над тем, чтобы задокументировать это и передать имеющуюся у нас информацию в соответствующие организации, которые соберут это вместе. И за это должна быть ответственность", — подчеркнул Блинкен.

Он обещает, что в США внимательно задокументируют все имеющиеся факты и убедятся, что все соответствующие организации, включая Госдеп США, имеют все необходимое, чтобы оценить происходящее в Украине и ответственных за это.

Напомним, что российские военные зашли в Бучу, Ирпень и Гостомель еще в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, и о полном освобождении городов стало известно только 2 апреля, — спустя более чем месяц боевых действий.

3 апреля украинская сторона опубликовала фото последствий агрессии россиян против жителей Бучи, — на снимках видно, что оккупанты связывали мирных жителей и расстреливали их прямо на улицах.

Теги:
#США #Буча #Энтони Блинкен
Олаф Шольц
Политика
Шольц обещает наказать россию за зверства в Буче, а Дуда намекнул на новые поставки оружия Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
Шольц обещает наказать россию за зверства в Буче, а Дуда намекнул на новые поставки оружия Украине
Дата публикации
Категория
Отступление россии было хаотичным
Украина выиграла битву за Киев - на востоке ситуация иная: свежие карты боевых действий
Дата публикации
Категория
Фотодоказательства убийств мирных украинцев на обложках иностранных СМИ
Буча - тема номер 1 в Западной прессе: "Это расправа над невинными"
Дата публикации
Категория
Характер и масштабы повреждений "Адмирала Эссена" пока неизвестны
Украинские военные подбили гордость российского флота: что об этом пишут СМИ
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 4 апреля
Война – день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев