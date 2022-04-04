"Удар под дых": Блинкен резко отреагировал на зверства россиян под Киевом

В Госдепе США заявляют о необходимости поиска ответственных за преступления в Украине

Страна-агрессор россия должна нести ответственность за военные преступления, совершенные в украинских городах. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен после публикации фото тел украинцев, найденных в Буче и Ирпене под Киевом после освобождения городов от российской оккупации.

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"Мы считаем, что российские войска совершили военные преступления, и мы работаем над тем, чтобы задокументировать это и передать имеющуюся у нас информацию в соответствующие организации, которые соберут это вместе. И за это должна быть ответственность", — подчеркнул Блинкен.

Он обещает, что в США внимательно задокументируют все имеющиеся факты и убедятся, что все соответствующие организации, включая Госдеп США, имеют все необходимое, чтобы оценить происходящее в Украине и ответственных за это.

Напомним, что российские военные зашли в Бучу, Ирпень и Гостомель еще в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, и о полном освобождении городов стало известно только 2 апреля, — спустя более чем месяц боевых действий.

3 апреля украинская сторона опубликовала фото последствий агрессии россиян против жителей Бучи, — на снимках видно, что оккупанты связывали мирных жителей и расстреливали их прямо на улицах.